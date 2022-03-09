Успей подать заявку на участие в ежегодной региональной премии «Большое дело»!

До конца приема заявок на участие в ежегодной региональной премии «Большое дело» осталось 7 дней! Успейте принять участие в самом добром мероприятии года.
Главная цель премии «Большое дело», выявление и популяризация лучших практик в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности, направленной на благо жителей Орловской области, привлечение внимания к проблемам социума, изменение моделей общественного поведения.
Важно:
Заявки принимаются на сайте
https://социальныйфонд.рф/activities/charitable_person/большое-дело/ , до 15 марта включительно.
Напоминаем, участниками премии могут стать:
- инициативные группы от 2 человек;
- коммерческие организации;
- некоммерческие организации;
- муниципальные учреждения и предприятия;
- общественные организации;
- волонтерские объединения (не юридические лица, добровольно организованные объединения);
- творческие коллективы, учреждения культуры и образования;
- социальные учреждения (детские дома, реабилитационные центры);
- физические лица.
Для участия предложено 5 номинаций:
- «Ты не один» — проекты и деятельность, направленные на улучшение благополучия граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию;
- «Эковолна» — инициативы, посвященные сохранению окружающей среды, экологическому просвещению и популяризации эко-культуры;
- «Вдохновленные искусством» — проекты в форме акций, фестивалей, концертов, культурных инициатив, оказавшие позитивное влияние и улучшение благосостояния людей;
- «Добрые медиа» — освещение добрых дел и деятельности, которая приводит к положительным изменениям жизни в городе, направлены на продвижение социальных проектов в медиасреде и обществе;
- «Энергия здоровья» — инициативы и проекты, связанные с улучшением здоровья и качества жизни;
- «Большие подвиги маленького человека» — специальная номинация для физических лиц. Вручается по итогам народного голосования в сети интернет.
Присоединяйтесь!