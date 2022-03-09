Успей подать заявку на участие в ежегодной региональной премии «Большое дело»!

9.3.2022 | 12:55 Новости, Общество

До конца приема заявок на участие в ежегодной региональной премии «Большое дело» осталось 7 дней! Успейте принять участие в самом добром мероприятии года.

Главная цель премии «Большое дело», выявление и популяризация лучших практик в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности, направленной на благо жителей Орловской области, привлечение внимания к проблемам социума, изменение моделей общественного поведения.

Важно:

Заявки принимаются на сайте

https://социальныйфонд.рф/activities/charitable_person/большое-дело/ , до 15 марта включительно.   

Напоминаем, участниками премии могут стать:

  • инициативные группы от 2 человек;
  • коммерческие организации;
  • некоммерческие организации;
  • муниципальные учреждения и предприятия;
  • общественные организации;
  • волонтерские объединения (не юридические лица, добровольно организованные объединения);
  • творческие коллективы, учреждения культуры и образования;
  • социальные учреждения (детские дома, реабилитационные центры);
  • физические лица.

Для участия предложено 5 номинаций:

  • «Ты не один» — проекты и деятельность, направленные на улучшение благополучия граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию;
  • «Эковолна» — инициативы, посвященные сохранению окружающей среды, экологическому просвещению и популяризации эко-культуры;
  • «Вдохновленные искусством» — проекты в форме акций, фестивалей, концертов, культурных инициатив, оказавшие позитивное влияние и улучшение благосостояния людей;
  • «Добрые медиа» — освещение добрых дел и деятельности, которая приводит к положительным изменениям жизни в городе, направлены на продвижение социальных проектов в медиасреде и обществе;
  • «Энергия здоровья» — инициативы и проекты, связанные с улучшением здоровья и качества жизни;
  • «Большие подвиги маленького человека» — специальная номинация для физических лиц. Вручается по итогам народного голосования в сети интернет.

Присоединяйтесь!

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