В Орле девочка-подросток пострадала в аварии с участием такси

Две «Лады» столкнулись в понедельник вечером на Болховском шоссе.

В понедельник вечером 14-летняя девочка пострадала в аварии на Болховском шоссе.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 18.30 водитель такси ехал на автомобиле «Лада Веста» ехал по Болховскому шоссе со стороны Игнатова в направлении Раздольной. В районе дома № 2 А он врезался в «Лада Гранту», которая ехала впереди в попутном направлении.

В салоне автомобиля «Лада Гранта» находилась несовершеннолетняя пассажир. Она получила телесные повреждения, но после медицинского осмотра была отпущена.

ИА «Орелград»