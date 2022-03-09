В Орле группа «Любэ» дала концерт для переселенцев с Донбасса

Праздничное мероприятие прошло в институте культуры.
Вчера, в Международный женский день, группа «Любэ» дала концерт в институте культуре для женщин, вынужденно переехавших в наш регион из Луганской и Донецкой Народных Республик.
Вместе с Николаем Расторгуевым выступили творческие коллективы ОГИК, а само мероприятие организовывалось при содействии Правительства Орловской области.
В ходе выступления прозвучали лучшие хиты легендарного коллектива, а с праздничными поздравлениями помимо музыкантов выступил губернатор Андрей Клычков.
ИА «Орелград»