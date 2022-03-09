В Орле группа «Любэ» дала концерт для переселенцев с Донбасса

9.3.2022 | 10:59 Важное, Культура, Новости

Праздничное мероприятие прошло в институте культуры.

Вчера, в Международный женский день, группа «Любэ» дала концерт в институте культуре для женщин, вынужденно переехавших в наш регион из Луганской и Донецкой Народных Республик.

Вместе с Николаем Расторгуевым выступили творческие коллективы ОГИК, а само мероприятие организовывалось при содействии Правительства Орловской области.

В ходе выступления прозвучали лучшие хиты легендарного коллектива, а с праздничными поздравлениями помимо музыкантов выступил губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»

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