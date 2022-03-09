В Орле установлен 25-летний водитель, сбивший насмерть пешехода и скрывшийся

9.3.2022 | 9:54 Новости, Происшествия

ДТП произошло в ночь с воскресенья на понедельник.

Правоохранительным органам удалось установить личность молодого водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места аварии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

6 марта в 02.50 ночи неустановленный водитель ехал по Комсомольской со стороны Карачевского шоссе. В районе дома № 257 он сбил 60-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Через некоторое время оказалось, что участие в аварии принял 25-летний водитель «Рено».

ИА «Орелград» 

 

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