База вакансий для беженцев из ЛДНР формируется в Орловской области

Десятки предприятий уже выразили готовность принять на работу переселенцев.

В Орловской области государственная служба занятости активно формирует базу вакансий для беженцев из ДНР и ЛНР. Как сообщили в региональном управлении труда и занятости, на текущий момент уже 39 орловских организаций выразили готовность предоставить рабочие места для граждан двух народных республик, которые в конце февраля были признаны Россией. Вакансии предложили производственные и сельскохозяйственные предприятия, организации общепита и торговли, а также школы и детсады.

«На некоторых предприятиях, как, например, на Покровском заводе «Пневмоаппарат», возможно обучение на рабочем месте, — рассказали в управлении. — Завод приглашает сверловщика и слесаря-сборщика. Также работодатели трудоустроят прибывших в Орловскую область жителей Донбасса пекарями и кондитерами, рабочими по уходу за животными и трактористами-машинистами, операторами связи и официантами, водителями и продавцами, укладчиками-упаковщиками и кладовщиками. Имеются вакансии библиотекаря, главного бухгалтера, учителя, воспитателя, провизора, фармацевта, есть рабочие места оператора машинного доения, слесаря по ремонту автомобилей, кухонного рабочего и др.».

Как уже писал «Орелград», ранее в Орловской области начали работать специальные мобильные группы. Специалисты службы занятости выезжают в пункты временного пребывания (ПВР) и не только консультируют беженцев по вопросам трудоустройства в РФ, но и помогают тут же найти работу с учетом имеющейся у соискателя специальности. Таким мобильные группы действуют сейчас на базе центров занятости населения Орловского и Мценского районов, а также Северного и Советского районов города Орла. Консультпункты для беженцев организованы в пяти ПВР: санатории «Дубрава», оздоровительно-образовательном центре «Юбилейный», гостинице «Русь», хостеле «5 КОМНАТ» и культурно-досуговом центре «Металлург».

«Пункты временного размещения снабжены памятками о местонахождении и контактных телефонах органов службы занятости, о порядке трудоустройства и об услугах в сфере занятости населения, — так прокомментировала ситуацию представитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Марина Мельникова. — Находящиеся в ПВР граждане могут в любой момент обратиться за помощью в службу занятости, не дожидаясь очередного планового консультационного выезда к ним специалистов».

ИА «Орелград»