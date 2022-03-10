Качество жилья для орловских сирот проверит прокуратура

Надзорное ведомство пообещало ужесточить контроль в этой сфере.

В зоне пристального внимания прокуроров по-прежнему остаются вопросы обеспечения прав детей. Об этом говорилось на заседании ведомственной коллегии, прошедшем в стенах прокуратуры Орловской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, надзорными мероприятиями охвачены сфера образования, трудовые права несовершеннолетних, охрана жизни и здоровья детей, защита семьи, материнства, отцовства и детства, вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и ряд других.

Однако даже на этом фоне выделяются вопросы обеспечения жильем детей-сирот и приравненных к ним категорий граждан. Как утверждают в прокуратуре Орловской области, в результате прокурорского вмешательства в два раза был увеличен объем финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот на 2022 год. Выступая на заседании, прокурор региона Алексей Тимошин обратил внимание на то, что денежные средства, выделенные на данные цели, должны быть освоены своевременно. Прокурорами также будет проверяться надлежащее качество приобретаемого органами власти жилья, заверили в надзорном ведомстве.

Напомним, в последнее время в Орловской области с этим было связано несколько скандалов. Так, теперь уже бывшие чиновники администрации Троснянского района были осуждены за выделение сиротам бараков, непригодных для проживания. В настоящий момент Орловское УФАС по мотивам прокурорских проверок рассматривает сразу несколько дел в отношении УМИЗ города Орла. Чиновников подозревают в искусственном укрупнении закупок по приобретению жилья для сирот, из-за чего торги не состоялись, а сироты остались без квартир.

Ранее Контрольно-счетная палата региона обратилась к областному департаменту жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Аудиторы призвали чиновников рассмотреть вопрос о разработке порядка, регулирующего в том числе, характеристику, условия приобретаемого жилья для детей-сирот и утвердить его на уровне нормативно-правовых актов. Данный порядок, считают в КСП, позволит создать единый подход к решению этого вопроса по всей территории Орловской области.

ИА «Орелград»