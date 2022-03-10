Орловские депутаты приняли решения не гасить сразу всю кредиторскую задолженность города

Значительную сумму оставили в резерве.

Депутаты орловского горсовета решили не гасить сразу всю кредиторскую задолженность муниципалитета. Примерно 200 миллионов рублей было решено оставить в резерве.

На сегодняшней внеочередной сессии горсовета мэрия предложила перераспределить 656 598,9 тыс. рублей на погашение городских долгов. Парламентарии отклонили такой вариант, предложив оставить 200 миллионов рублей в качестве резерва на случай непредвиденных судебных решений, которые могут влиять на приоритетность выплат.

В итоге, на погашение долгов будет направлено 460 миллионов, что позволит покрыть большую часть кредиторской задолженности.

ИА «Орелград»