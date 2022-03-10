Орловских застройщиков предостерегли от повышения цен

О недопустимости необоснованного роста цен на жилье заявило УФАС.

Федеральная антимонопольная служба России направила крупнейшим российским застройщикам письма о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Орловской области. Ведомство напоминает, что в нашей стране действует закон о защите конкуренции. Его нормы запрещают заключение соглашений, направленных на установление или поддержание цен на недвижимость, а также иные действия, которые могут привести к необоснованному повышению цен.

«Также недопустимы действия, направленные на формирование искусственного ажиотажного спроса на рынке недвижимости, — говорят в УФАС. — Ведомство напоминает, что должностным лицам следует с осторожностью делать заявления о возможном росте цен – они могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя».

Обращение связано с тем, что в условиях непростой международной ситуации спрос на недвижимость на внутреннем рынке может возрасти. А это порождает предпосылки для роста цен – есть опасение, что найдутся желающие заработать на ситуации. Между тем, по данным Орелстата, средние цены на рынке жилья Орловской области на конце IV квартала 2021 года были следующими: на первичном рынке – в среднем 65 047 рублей за 1 квадратный метр общей площади, на вторичном рынке – 53 503 рубля за «квадрат».

Наиболее дешевыми на жилищном рынке региона в начале 2022 года были типовые квартиры среднего качества в новостройках. Их средняя цена составляла 39 063 рубля за квадратный метр. Вероятно, в данном случае на стоимости сказалось то, что такое жилье, порой, не сдается под ключ, то есть покупателю необходимо вложить средства в отделку. Для сравнения, на вторичном рынке квартиры такого же класса стоили 48 430 рублей за «квадрат». Наиболее дорогими были квартиры в элитных новостройках, которые в орловском регионе предлагались в отчетном периоде по цене 71 828 рублей за 1 квадратный метр общей площади.

ИА «Орелград»