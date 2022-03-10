Плодородный слой почвы под Орлом засыпали песком

Плодородие было восстановлено только после вмешательства Россельхознадзора.

Подробности сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Нарушение было выявлено еще в ноябре 2021 года в ходе выездного обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Колпнянского района Орловской области. Как уточнили в ведомстве, он принадлежит компании «Рейнланд» на праве собственности.

«Установлено, что на части земельного участка ведутся строительные работы, при этом на площади 0,003 га имеется размещение насыпи песка (перекрытие плодородного слоя почвы), — говорят в ведомстве. — В ходе осмотра были отобраны образцы почвы и переданы для исследования на агрохимические показатели в ФГБУ ЦНМВЛ. Согласно полученным протоколам испытаний и экспертного заключения, выявлено ухудшение качественного состояния почвы».

В феврале 2022 года на основании данных экспертизы управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности как саму компанию, так и ее ответственного сотрудника. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 43 тысячи рублей. Что касается нарушения, то оно уже устранено – компания убрала песок с плодородного слоя почвы

Ранее ТУ Россельхознадзора сообщило, что в 2021 году сотрудниками этого ведомства была проведена большая работа по выявлению и введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Всего на территории двух подведомственных регионов было обследовано 65 861 га земель сельскохозяйственного назначения и выявлено более 16 075 га неиспользуемых земель. Из них введено в сельскохозяйственный оборот в результате исполнения выданных предписаний и предостережений 9662 га.

ИА «Орелград»