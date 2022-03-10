Присяжный суд единодушно осудил на длительный срок жителя Орловской области, забившего до смерти знакомого

Погибший мужчина не захотел выпить и получил полсотни ударов.

Житель Мценска получил 11 лет строгого режима за то, что по пьяни забил до смерти знакомого, не захотевшего с ним выпить. Такое решение было единодушно вынесено коллегией присяжных заседателей.

«Установлено, что в марте 2019 г. осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, а именно нежелание своего знакомого распивать совместно с ним купленное им спиртное, нанес ему не менее 45 ударов кулаками рук и ногами в область головы и туловища. Продолжая избивать мужчину, осужденный нанес ему еще не менее 5 ударов ногой, обутой в кроссовок, в височную часть головы. От полученных травм потерпевший скончался в больнице», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, что ранее присяжные признали обвиняемого невиновным, но прокуратуре удалось добиться отмены оправдательного приговора.

ИА «Орелград»