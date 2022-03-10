В Орловской области инфляция в январе превысила 1 процент

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года цены выросли почти на 10 процентов.

Орелстат обнародовал оперативные данные о ситуации с динамикой цен. Сообщается, что в январе 2022 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с декабрем 2021 года выросли в среднем на 1,1 процента. Если сравнивать их с январем 2021 года, то рост составил куда более ощутимые 9,5 процента. При этом подсчитано, что почти на полтора процента в январе поднялись цены на продукты питания и расценки на оказание различных услуг.

Подорожание товаров непродовольственной группы составило 0,87 процента. Статистики отмечают, что свою роль в этом сыграла динамика роста цен на бытовую технику и другие электротовары. Причем произошло это еще до начала массового введения западными странами экономических санкций и ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Так, в январе 2022 года в Орловской области наибольший рост цен продемонстрировали электроутюги, подорожавшие на 10,7 процента.

Вслед за ними в негласном рейтинге расположились двухкамерные холодильники емкостью 250-360 литров. Средняя цена на них в отчетном периоде составила 32 160,2 рубля за штуку, а по сравнению с декабрем 2021 года средний ценник на эту продукцию увеличился на 5,1 процента. Такой же в процентном отношении прирост стоимости показали светодиодные лампы. Они продаются по 122,8 рубля в среднем за штуку. В то же время на 3 процента снизились цены на бытовые плиты, которые продаются в среднем по 22 253 рубля за единицу. Также на 1,6 процента подешевели электрочайники, цена на которые опустилась до 2779 рублей за штуку.

ИА «Орелград»