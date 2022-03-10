В Орловской области созданы антисанкционные группы

10.3.2022 | 7:00 Новости, Политика

Новые структуры нужны для обеспечения устойчивого развития Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков распорядился создать сразу несколько структур, работа которых призвана стабилизировать ситуацию в Орловской области в условиях обострившихся международных отношениях. Напомним, что с началом военной операции на Украине Запад начал активно вводить все новые санкции, запреты и ограничения в отношении России, ее бизнеса и даже отдельных граждан. Противостоять этому можно только сплоченными и скоординированными усилиями.

В связи с этим Клыков поручил создать комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Орловской области в условиях санкций. Руководителем этой комиссии стал сам губернатора, а его заместителем назначен Вадим Тарасов, который также является заместителем губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам.

Для организации оперативного управления в отдельных сферах социально-экономического развития региона Клычков также распорядился создать оперативные штабы по устойчивому развитию в условиях санкций. Всего создано четыре таких структуры. Так, штаб по устойчивому развитию сферы малого и среднего предпринимательства, промышленности и торговли Орловской области в условиях санкций возглавил упомянутый выше Вадим Тарасов.

За  развитие социальной сферы будет отвечать штаб во главе с Татьяной Крымовой, первым зампредом правительства, за развитие агропромышленного комплекса – штаб во главе с Сергеем Борзенковым, зампредом правительства по АПК, за развитие инфраструктуры – штаб во главе с Владимиром Ивановским, который также занимает пост зампреда правительства. Руководителям оперативных штабов поручено обеспечить системный мониторинг ситуации в соответствующих сферах. Также им надлежит подготовить и представить упомянутую выше комиссию  предложения по первоочередным мероприятиям, направленным на обеспечение развития экономики и социальной стабильности региона в условиях санкций. Контроль за исполнением распоряжения Клычков оставил за собой.

ИА «Орелград»

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