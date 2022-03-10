Во Мценске возбуждено уголовное дело за попытку «откосить» от армии

10.3.2022 | 13:36 Закон и порядок, Новости

22-летний мужчина не являлся по повесткам в военкомат.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «уклонение от прохождения военной службы» в отношении молодого жителя Мценска.

Осенью прошлого года 22-летний мужчина не являлся по повесткам в военкомат. При этом, законных оснований для освобождения или отсрочки от службы у него не было.

Уголовный кодекс в таких случаях предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время расследование продолжается.

ИА «Орелград»

 

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