Дело больницы Семашко: круг сужается

Признаки возможного «картеля» могут всплыть в Орле?

Орловское УФАС вынесло определение об очередном отложении рассмотрения антимонопольного дела, заведенного в отношении больницы скорой медицинской помощи имени Семашко и индивидуального предпринимателя Долженкова. Как уже рассказывал «Орелград», оно было возбуждено по признакам нарушения части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Основанием послужили материалы, поступившие в УФАС из прокуратуры Советского района города Орла.

Напомним, внимание надзорного органа привлекли заключенные между больницей и ИП договоры на выполнение проектной документации на технологическое присоединение хирургического и главного корпусов к изотермическим резервуарам для сжиженных атмосферных газов. Подозрения вызвало то, что сначала с ИП был заключен один контракт. Потом он был разорван по инициативе больницы, которая уже после этого заключила с тем же ИП несколько контрактов на выполнение похожего заказа.

Прокуратура заподозрила возможное дробление закупки. В практике бывали случаи, когда заказчики занимались подобным для того, чтобы контракт получил конкретный единственный поставщик. Как оно было в данном случае, еще предстоит достоверно установить. Пока УФАС продолжает выяснять обстоятельства. Как раз с этим и связано очередное отложение разбирательства. Сторонам по делу предписали представить дополнительную информацию. Судя по характеру запроса антимонопольной службы, круг сужается.

Так, у больницы потребовали документы, подтверждающие выделение ей денег на капитальный ремонт трубопроводной системы медицинского кислородоснабжения. Также медучреждение должно сообщить, когда именно ему стало известно, что указанный капремонт больше не требуется и когда именно началось строительство площадки для установления на ней изотермических резервуаров, в каком состоянии была площадка на момент заключения договора.

Индивидуальному предпринимателю предписано представить информацию о полном перечне лиц, входящих с ним в одну группу лиц, а также дать схематическое изображение этой группы лиц. Он должен рассказать и о закупках, в которых принимал участие, а также о закупках, в которых принимали участие члены связанной с ним группы лиц. Кроме того, антимонопольщики запросили сравнительный анализ проектно-сметной документации, выполненной по первому договору, с проектно-сметными документациями, выполненными по договорам, заключенным позднее. Имеется ли различие между ними – это большой вопрос.

ИА «Орелград»