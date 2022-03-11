Орловцы за месяц вложили в строительство 1,5 миллиарда рублей

Оценены масштабы строительства в Орловской области в январе 2022 года.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе 2022 года в Орловской области составил 1,574 миллиарда рублей, или 134,7 процента (в сопоставимой оценке) к уровню соответствующего месяца прошлого года. Такие оперативные данные приводит Орелстат. В ведомстве уточнили, что за первый месяц текущего года в регионе было введено в эксплуатацию 119 зданий жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 320,5 тысячи кубометров.

«Организациями и индивидуальными застройщиками построено 822 благоустроенные квартиры общей площадью жилых помещений 59,2 тысячи квадратных метров, что в 3,2 раза больше аналогичного периода прошлого года, — говорят в Орелстате. — Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 715 квартир общей полезной площадью 39 тысяч квадратных метров в четырех жилых зданиях».

Также аналитики подсчитали, что в январе простыми жителями Орловской области за счет собственных и заемных денежных средств было построено 107 домов общей полезной площадью 20,2 тысячи квадратных метров. Кстати, это 34,2 процента от всего объема жилья, введенного в регионе за отчетный период. Также отмечено, что 14 частных новостроек площадью 1,8 тысячи квадратных метров расположены на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

ИА «Орелград»