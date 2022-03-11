Орловские чиновники объяснили приемку дорожных работ 30 декабря

Детали расходования средств Дорожного фонда раскрыли в Орловском районе.

Администрация Орловского муниципального округа представила местным депутатам отчет о расходовании средств муниципального Дорожного фонда в 2021 году. Из него следует, что общий объем освоенных средств превысил 193,5 миллиона рублей. Большая часть этих средств поступила из регионального Дорожного фонда. Кроме того, использовались средства муниципального и федерального бюджетов. Чиновники детально описали в своем отчете отремонтированные объекты и суммы, которые на них были потрачены. Не обошли вниманием и проблемы, которые пришлось решать в оперативном порядке.

Из отчета, например, следует, что Орловскому району были выделены субсидии на монтаж «недостающих средств организации и регулирования дорожного движения». Сумма субсидии из областного бюджета составила 2,27 миллиона рублей, еще более 700 тысяч было добавлено собственных средств вновь образованного округа. Итого на данные работы было запланировано чуть более 3 миллионов рублей. Депутаты обратили внимание на то, что приемка этих работ прошла только 30 декабря 2021 года. Столь поздние сроки местные чиновники объяснили тем, что в процессе исполнения заключенного муниципального контракта была допущена задержка поставки оборудования. Из отчета к тому же следует, что подготовить и направить документы для заявки на финансирование выполненных работ, а также оплатить данные работы до конца финансового года не представлялось возможным.

«Эти работы будут оплачены в текущем году за счет остатка денежных средств, полученных по уплате акцизов за дизельное топливо в 2021 году, в размере 3,225 миллиона рублей», — заверили чиновники. Кстати, с опозданием финансовые обязательства местные власти исполняли и в предыдущем году. Например, заметная часть средств Дорожного фонда в 2021 году была направлена на погашение кредиторской задолженности 2020 года. Деньги, в частности, были выплачены за восстановление уличного освещения в деревне Жилина.

ИА «Орелград»