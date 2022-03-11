Орловским пожарным удалось спасти 82-летнюю бабушку

Пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу.

Сотрудники МЧС спасли 82-летнюю жительницу пожара во время пожара в многоэтажном доме. Еще 14 человек были эвакуированы.

Вчера в 15.33 стало известно о том, что на улице Революции горит жилой дом. Возгорание произошло в квартире на 8-м этаже, и из окон шел густой дым.

По сообщению пресс-службы МЧС, в результате пожара в двухкомнатной квартире сгорел матрас, мебель, предметы интерьера.

Из горящей квартиры была спасена пожилая жительница, которую сразу же передали врачам Скорой. Бабушке потребовалась госпитализация в областной клинической больнице.

Также во избежание жертв из соседних квартир было эвакуировано 14 человек.

Причину пожара и размер материального ущерба устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»