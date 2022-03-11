Почти три миллиона потратили в Орле на патриотические акции

Уровень патриотической работы оценила администрация губернатора.

Web-журнал «Орловская область: Аналитика, цифры, факты», издаваемый администрацией губернатора и правительства, обнародовал данные о патриотической работе, которая проводится в регионе. Отмечено, что за последние годы на Орловщине удалось существенно повысить эффективность системной работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Только в этом году на территории региона прошло около 300 таких мероприятий, в которых приняли участие более 142 тысяч человек.

«Продолжается работа по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, реконструкция воинских мемориалов, проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию детей и подростков, уделяется пристальное внимание призыву молодежи на военную службу, — рассказывает издание. — В 2021 году в рамках подпрограммы «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе» в Орловской области выделено 2,8 миллиона рублей на проведение патриотических акций».

В число самых значимых акций прошлого года по праву включена «Вахта памяти». Напомним, ежегодно орловские поисковики при помощи коллег из других регионов посещают места боев и поднимают из земли останки убитых советских солдат для последующего торжественного перезахоронения. Благодаря такой работе становится известной судьба многих павших воинов, в том числе более 70 лет считавшихся пропавшими без вести. Поисковики в ряде случаев устанавливают личности павших солдат и находят их ныне живущих родственников.

В прошлом году, например, на территории Орловской области в рамках «Вахты памяти» работало 570 поисковиков из 10 регионов страны. Совместными усилиями они обнаружили останки 428 советских солдат. В одном случае имя бойца удалось установить по личным вещам, еще в 16 случаях личности погибших были идентифицированы по архивам. Еще одной знаковой патриотической акцией минувшего года стал «Сад Памяти». В ее рамках в регионе было высажено 7885 саженцев различных пород деревьев. Губернатором Андреем Клычковым также было инициировано проведение региональной акции «Мемориальные деревья России». Ее целью стала высадка деревьев в память о значимых исторических событиях и выдающихся людях.

ИА «Орелград»