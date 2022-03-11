Сергей Кутенев: «Производственная самодостаточность и внутренний рынок – на сегодня это наши главные цели»

Зампред Орловского облсовета, председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту, генеральный директор завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» о дальнейших перспективах развития отечественной экономики.

Экономическая сфера России на сегодняшний день оказалась не в простых условиях. Как могут сказаться санкции на различных отраслях промышленности и какие могут быть пути дальнейшего развития? Отвечает Зампред Орловского облсовета, председатель комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту, генеральный директор завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев.

Уважаемый Сергей Николаевич! Скажите, пожалуйста, как спецоперация на Украине может сказаться на экономике России в целом, на промышленности и насыщенности товарами рынка в частности?

Я считаю в корне верным решение накопленных проблем внутри Крыма, Донецкой и Луганской республик нынешним способом. В течение 30 лет страны Запада попирали межгосударственные договорённости и права российских граждан в любой точке планеты, в случае несогласованных решений России вводили против нас санкции. В странах бывшего Варшавского договора реализовывалась русофобская программа.

Наш президент Владимир Владимирович Путин, предвидя ситуацию усиления санкций по отношению к России, видя угрозу, в том числе военного вторжения на территорию Российской Федерации и утраты суверенитета, действует решительно! Существующие санкции, проявившиеся быстро, но вполне закономерно, были бы итак осуществлены. Ваш вопрос необходимо разбить на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

В краткосрочной перспективе мы увидим сжатие рынка, серьёзное уменьшение каналов продаж и возможностей комфортной покупки товаров. Это касается как товаров народного потребления, так и товаров для строительства и промышленности, думаю и аграрного комплекса. Разрывы логистических цепочек – это одна из бед, но не главная! Есть уникальные продукты, которые производятся только в странах из недружественного списка. Это и программное обеспечение, и цифровые аппаратные комплексы, и в целом станки, машины, роботы, и производственные линии, которые имеют управление подобными программно-аппаратными комплексами.

Остановка предприятий, покидающих Российскую Федерацию, приведет к снижению уровня благосостояния и дефициту привычных гражданам брендов. Однако освободившиеся места могут быть заняты другими мировыми игроками и отечественными производителями.

Теперь более подробно о долгосрочной перспективе и моих предложениях!

В своих предложениях я не раз высказывался о необходимости укрепления и стимулирования существующих отечественных производств! Сейчас время играет против промышленного сектора России и необходимо спешить с этим.

Иностранные производители консервируют производства, сокращая штаты сотрудников. Считаю правильным решение национализировать подобные производства и передать их в управление умелым производственникам и бизнесменам с обязательством сохранять штат сотрудников!

Внешнеэкономическая деятельность приостановлена! Необходимо усиливать сотрудничество с дружественными странами, создавать там крупные отраслевые или региональные торговые предприятия для организации импорта и экспорта продукции и техники.

Уменьшение торговых каналов, выход крупных торговых сетей из России. Создание многообразия цифровых каналов продаж и расширение работы ярмарок. Считаю правильным, когда товар проходит от производителя к потребителю не более 1-2 дистрибьюторской компании.

Отсутствует ряд не просто технологий, а целых отраслей промышленности! Необходимо субсидирование не только НИОКРов, но и строительства целых заводов, которые помогут избежать дефицита комплектующих существующих производств.

Малые и средние промышленные предприятия, как правило, имеют невысокую эффективность работы, даже при условии работы в рамках промышленного кластера. Необходимо создавать предпосылки для укрупнения и объединения производств с целью увеличения их эффективности!

На сегодня для ряда отраслей существуют затруднения, связанные с банковской деятельностью, деятельностью Росфинмониторинга и работой налоговой инспекции. Налоговая инспекция, выполняя свою правильную и необходимую роль, иногда превышает полномочия для достижения целевых показателей, таким образом нанося негативное влияние на развитие предприятий и экономику государства в долгосрочной перспективе! Росфинмониторинг и банки, работая только по определённым триггерам, не учитывают особенностей работы каждой отдельной, тем более новой, компании. Я предлагаю создавать в регионах рабочие группы, состоящие из высших должностных лиц исполнительной власти, ответственных за экономику и промышленность, Центрального банка, крупнейших банков, руководителей бизнес-сообществ, из уполномоченного по защите прав предпринимателей для ускоренного решения затрудняющих предпринимательскую деятельность вопросов, регионального руководителя ФНС.

Производственная самодостаточность и внутренний рынок – на сегодня это наши главные цели.

Сергей Николаевич, вы очень подробно раскрыли предыдущий вопрос, скажите, как Вы считаете возможным сдержать рост цен на товары.

Мы можем регулировать цену на товары, которые состоят полностью из российского сырья, а также частично на те, в которых есть иностранные составляющие. Главное для нас – это сохранить правильный баланс между внутренним рынком и экспортом товаров и услуг. На сегодня я вижу в экспорте один из главных инструментов пополнения финансовых ресурсов страны, но не за счет продажи сырья и ресурсов, а за счет реализации высокотехнологичного продукта. Однако дисбаланс в пользу экспорта может привести к дефициту товаров внутри российского рынка. Экспортные пошлины полностью не решают эту задачу, ведь в таком случае наши компании возможно будут иметь меньшую валютную прибыль по сравнению с иностранными компаниями, и покупка производственных линий, не производящихся в России, станет более затруднительна.