Ставка сделана на промышленный сектор

10 марта 2022 г состоялось восьмое заседания комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, на повестку которого было вынесено 3 вопроса.

Наиболее актуальным стал вопрос промышленного потенциала и сохранения рабочих мест в Орловской области.

Департаментом промышленности и торговли Орловской области разработаны специализированные мероприятия по мониторингу и контролю промышленного сектора.

«На сегодняшний день существуют производители уникальных товаров из ЕС и США, которые в свете текущих санкций недоступны для нашей страны. На территории Орловской области необходимо создать предприятия по производству данного вида продукции, что позволит осуществить замену импортных товаров и положительно повлиять на экономику как региона, так и всей страны», — рассказывает Сергей Кутенев, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов – председатель комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Для справки:

По итогам 2021 года индекс промышленного производства в Орловской области составил 111,6 % к соответствующему периоду 2020 года, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 183,6 млрд рублей или 123,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Орловской области в промышленности за 2021 год составил 14,6 млрд рублей (148,3 % к уровню 2020 года). Экспорт промышленной продукции за 2021 год вырос на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 237,9 млн долл. США.