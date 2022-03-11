В Орле рассказали о причинах и масштабах блокировки сайтов

Различные государственные ведомства огласили официальную статистику.

Сразу несколько государственных ведомств Орловской области обнародовали данные о противодействии противоправному контенту, распространяемому в Сети с нарушением действующего российского законодательства. Как отметили в прокуратуре Орловской области, например, важным вопросом в этой борьбе остается противодействие проявлениям экстремизма и терроризма.

«Ведется мониторинг сети «Интернет» с целью выявления и блокирования материалов экстремистского и террористического характера, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. — По уведомлениям прокуроров Роскомнадзором в 2021 году заблокирован 41 интернет-ресурс, содержащий информационные материалы, признанные судом экстремистскими».

По данным регионального управления МВД России, в минувшем году орловской полицией во взаимодействии с сотрудниками управления Роскомнадзора были приняты меры к блокировке 22 интернет-ресурсов, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания. Среди заблокированных ресурсов 12 были связаны с так называемым движением «АУЕ» — криминальной субкультуры и российского неформального объединения банд. 17 августа 2020 года Верховный суд Российской Федерации признал ее экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило, что в 2021 году в суд было направлено 12 исковых заявлений о закрытии сайтов, содержащих сведения о распространении запрещенной к реализации табачной продукции и кальянов. На сомнительных ресурсах были указаны ассортимент, цены, акции и скидки, а также инструкции, как сделать заказ. В десяти случаях требования о блокировании доступа к ресурсам были удовлетворены, еще два сайта приостановили деятельность самостоятельно до рассмотрения их дел в суде.

А пресс-служба Орловского областного суда в свою очередь сообщила, что в минувшем году доля административных дел о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» информацией, распространение которой запрещено, составила 15 процентов в общем количестве таких дел.

ИА «Орелград»