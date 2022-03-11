В Орловской области госпитализирована женщина, пострадавшая в пожаре

11.3.2022 | 13:00 Новости, Происшествия

Возгорание произошло ранним утром в поселке Шаблыкино.

52-летняя жительница поселка Шаблыкино была госпитализирована ранним утром после пожара в жилом доме.

По сообщению пресс-службы МЧС, в 05.22 стало известно о возгорании на втором этаже многоквартирного дома. Из горящей двухкомнатной квартиры была спасена женщина. Ее передали врачам и госпитализировали в Шаблыкинскую ЦРБ.

В подъезде жилого дома было сильное задымление, а в одной из квартир сгорел матрас. Предположительно, происшествие случилось из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при курении.

ИА «Орелград»

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