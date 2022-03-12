Кредиторы потребовали с орловцев 1,5 миллиарда рублей

Озвучены требования финансистов к орловским заемщикам.

В 2021 году в Орловской области значительную часть гражданских дел, рассмотренных местными судами, составили дела о взыскании с граждан кредитной задолженности. Всего было рассмотрено свыше 46 тысяч таких дел, что составляет 40 процентов от общего количества гражданских исков. По всем таким спорам суды региона, как подчеркнули в пресс-службе Орловского облсуда, обеспечивают соблюдение разумных размеров неустойки за нарушение сроков платежей по кредиту.

«Поэтому из почти 1,5 миллиардов рублей, заявленных к взысканию кредитными организациями в исковом порядке, удовлетворено только 67 процентов требований на сумму более 900 миллионов рублей», — рассказали в Орловском облсуде и добавили, что социальная направленность правосудия в регионе сохраняется. Кстати, согласно официальным данным, в минувшем году в регионе в 7 раз возросло количество социальных споров, причем в основном это были дела, связанные с предоставлением государственной социальной помощи. Отметим, что 97 процентов таких требований судами было удовлетворено.

«Особое внимание судами уделяется защите трудовых прав граждан: в 2021 году удовлетворено 95 процентов требований по делам об оплате труда, 70 процентов о возмещении ущерба, причиненного работнику при исполнении трудовых обязанностей, и 70 процентов требований о восстановлении на работе, — следует из сообщения облсуда — Важное социальное значение имеет судебная защита прав потребителей. В прошлом году по такой категории удовлетворено 80 процентов требований».

ИА «Орелград»