Орловцы попались на краже кормушек для животных

Кормушки фигуранты уголовного дела нашли на чужой ферме.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Урицкий районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказалась группа из трех человек, двое из которых являются близкими родственниками. Их обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Органами предварительного расследования было установлено, что в августе 2021 года криминальное трио разработало преступный план и вступило в преступный сговор. «Ставка» группы располагалась в частном гараже на территории поселка Нарышкино.

Проще говоря, один из подельников предложил двум другим принять участие в краже различных металлических изделий с фермы, расположенной неподалеку от его дома. Молодой человек почему-то счел ее заброшенной, хотя на самом деле ферма принадлежит местному фермеру. Друзья вооружились инструментом и на машине добрались до места назначения. Далее они порядком «похозяйничали» на ферме.

При помощи привезенного с собой газового резака с кислородным и газовым баллонами они демонтировали металлические кормушки для скота, трубы, решетки и радиаторы. Затем все это погрузили в кузов автомобиля. Следствие подсчитало, что в целом при помощи резака на ферме они срезали 8 металлических пластинчатых радиаторов, 13 металлических кормушек для скота цилиндрической формы с углублениями, более десятка металлических решеток и другое. Общая масса похищенного имущества составила почти две с половиной тонны, стоимость украденного была оценена в 52 тысячи рублей.

Однако вывезти все это добро с фермы подельники не успели, так как их на месте преступления застукал владелец фермы. Уже в ходе судебного заседания потерпевший подал заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимыми. Он заявил, что троица возместила ему причиненный ущерб, претензий к подсудимым он не имеет. В результате суд постановил прекратить уголовное дело и вернуть фермеру похищенное у него имущество, которое до вступления постановления в законную силу являлось вещественными доказательствами по уголовному делу.

ИА «Орелград»