Орловская область попросила 660 миллионов рублей для Орла

Регион подал финансовую заявку в федеральный Фонд ЖКХ.

Орловская область подала в Фонд ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации этапа 2022-2023 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью указанной госкорпорации. Заявку в Фонде ЖКХ зарегистрировали еще 5 марта. Регион просит финансирование на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Напомним, что эта программа является частью федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Последний, в свою очередь, входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

«В соответствии с представленной заявкой Орловская область для реализации этапа 2022-2023 годов программы переселения планирует получить 659,89 миллиона рублей из средств Фонда ЖКХ, — следует из сообщения госкорпорации. – В порядке софинансирования регион добавит 46,84 миллиона рублей, которые предусмотрено направить на переселение 729 человек из 324 жилых помещений общей площадью 11,72 тысячи квадратных метров на территории города Орла».

В Фонде подчеркнули, что для реализации предыдущих этапов этой же программы (2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 годов) Орловской области из средств госкорпорации было предусмотрено выделение 566,69 миллиона рублей. Софинансирование со стороны региона составило 384,9 миллиона рублей. Эти средства были направлены на переселение 1387 человек из 606 непригодных для проживания жилых помещений площадью 20,002 тысячи квадратных метров.

«В 2008-2016 годах Орловской области было выделено 1,1 миллиарда рублей, — подсчитали также в госкорпорации. — В порядке софинансирования регион добавил 1,03 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на переселение 4261 человека из 1685 непригодных для проживания жилых помещений площадью 62,77 тысячи квадратных метров».

ИА «Орелград»