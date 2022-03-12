Прокуратуру возмутило отсутствие детских площадок под Орлом

Ни одной площадки прокуроры не нашли в крупном поселении под Орлом.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда, удовлетворено исковое заявление районного прокурора, выступившего в защиту прав местных жителей. Ответчиком стала администрация Тагинского сельского поселения. Прокурор просил обязать чиновников организовать на территории села Тагино безопасную детскую спортивно-игровую площадку и определить эксплуатирующую организацию, которая будет следить за техническим состоянием и ремонтировать эту площадку.

Подаче иска предшествовало проведение проверки. Было установлено, что в Тагино проживает 330 человек, в том числе 75 детей школьного и дошкольного возраста. Однако, как заявила в суде прокуратура, общедоступные для массового использования детские игровые и спортивные площадки на территории поселения отсутствуют. Земельные участки для размещения таких площадок даже не определены, кадастровые работы по их межеванию и постановке на государственный учет с соответствующим видом разрешенного использования не проводились.

«По информации администрации Тагинского сельского поселения и администрации района оборудование детских игровых и спортивных площадок на территории села Тагино за счет бюджетных средств не планируется, — следует из материалов дела. — Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории поселения не разработаны и не реализуются».

Правда, в селе имеется одна спортивная площадка. Однако расположена она на территории местной школы, которая, в свою очередь, по закону является объектом антитеррористической защищенности и, следовательно, не подлежит общедоступному использованию. Выявленные нарушения, по мнению прокуратуры, свидетельствуют о неисполнении администрацией Тагинского сельского поселения обязанностей по решению вопросов местного значения, что вызывает обоснованные жалобы жителей села Тагино.

«Бездействие администрации Тагинского сельского поселения влечет за собой нарушение прав и охраняемых законом интересов детей на отдых и оздоровление, на создание благоприятных условий для развития их творческого потенциала, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, препятствует развитию на территории поселения физической культуры и массового спорта», — такой позиции придерживался в суде истец. Требования были удовлетворены в полном объеме. Чиновникам суд отвел 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу на «организацию обустройства детской спортивно-игровой площадки».

ИА «Орелград»