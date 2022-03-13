1000 необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел вскрыли под Орлом

13.3.2022 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Удивительную статистику огласила прокуратура Орловского района.

Депутаты Окружного совета заслушали отчет прокуратуры Орловского района о деятельности за 2021 год. В числе прочего в нем была упомянута надзорная работа в сфере статистики. Из отчета следует, что в 2021 году прокуратурой района было отменено 935 необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Для сравнения, в 2020 году прокуратура отменила 1407 таких отказов, то есть показатель заметно снизился, хотя все равно остается довольно высоким.

«Изложенные упущения свидетельствуют о недостатках при осуществлении ведомственного контроля за ходом доследственных проверок, — считают в прокуратуре Орловского района. – Систематический упреждающий контроль за проведением доследственных проверок не организован. В анализируемом периоде прокуратурой района выявлено и поставлено на учет по инициативе прокурора 64 преступления, ранее известных, но по разным причинам не учтенных».

Сообщается, что факты неполноты учета за 2021 год были выявлены при проверке материалов с постановлениями об отказе в возбуждении уголовных дел, а также при изучении находящихся в производстве уголовных дел. По результатам расследования преступлений, поставленных на учет именно прокуратурой района, 12 уголовных дел были направлены в прошлом году в суд для рассмотрения по существу. Из них по семи делам уже вынесены обвинительные приговоры. Уголовное преследование по реабилитирующим основаниям не прекращалось, подчеркнули в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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