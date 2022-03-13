Древние тайны списа раскроют в Орле

Жителей региона позвали в информационно-просветительский проект.

Орловский областной центр народного творчества пригласил жителей региона принять участие в информационно-просветительском мероприятии «Этно-пойнт: «Код идентичности», посвященном теме орловского списа. Организаторы отмечают, что этот проект является местом встречи всех любителей традиционной народной культуры. Он приурочен к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, каковым в нашей стране объявлен 2022 год. По всей России проходят мероприятия, направленные на поддержку, сохранение и популяризацию культуры народов России.

В данном случае к участию в проекте приглашаются орловские преподаватели технологии и дополнительного образования, руководители клубных формирований декоративно-прикладного искусства, студенты творческих специальностей, мастера народных ремесел и просто любители традиционной культуры. Мероприятие назначено на 15 марта 2022 года, начало в 11:00. Оно пройдет в концертном зале Орловского областного центра народного творчества. Вход будет свободным, но наличие маски по-прежнему обязательно.

В программу мероприятия вошли презентация объекта нематериального культурного наследия Орловской области «Технология вышивки орловским списом», бытование полотенец и настольников, вышитых списом на территории Орловской области, семантика вышивки. история выявления и изучения предметов материальной культуры, вышитых в технике орловский спис, презентация списовых полотенец, выявленных за последние 5 лет специалистами ООЦНТ. Также гостей ожидает мастер-класс «Обучение основным приемам вышивки орловский спис».

ИА «Орелград»