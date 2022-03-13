Орловский духовник патриарха получил орден

Орденом князя Владимира награжден схиархимандрит Илий.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) награжден орденом равноапостольного князя Владимира. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Из сообщения следует, что святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил своего духовника Илия с 90-летием со дня рождения. Во внимание к заслугам уроженца Орловщины предстоятель Русской Православной Церкви удостоил его ордена равноапостольного князя Владимира II степени.

«Схиархимандрит Илий (Ноздрин) в православной среде считается одним из самых авторитетных и известных духовников нашего времени, — отметили в митрополии и напомнили, что батюшку почитают и в самом регионе. Так, в 2011 году Илию было присвоено звание «Почетный гражданин города Орла» — за большую благотворительную деятельность по сохранению и восстановлению памятников истории и культуры (храмов города Орла), весомый вклад в возрождение национальных духовных традиций, духовно-просветительскую работу.

Напомним, что ходатайство о присвоении этого звания тогда подали более двух десятков трудовых коллективов, образовательных учреждений, общественных организаций областной столицы. Под коллективным ходатайством подписалось более 700 орловцев. Примечательно и то, что за полтора столетия существования практики присвоения звания Илий стал первым церковным и духовно-просветительским деятелем, удостоенным высокого гражданского титула «Почетный гражданин города Орла». Кроме того, в 2016 году отец Илий он был удостоен звания «Почетный гражданин Орловской области», а в 2019 году награжден Орденом Почета.

ИА «Орелград»