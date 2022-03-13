Служебная нагрузка на орловских судей возросла

13.3.2022 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Облсуд оценил нагрузку и качество рассмотрения дел судами региона.

Орловский областной суд обнародовал обзор деятельности судов региона за 2021 год. Один из разделов посвящен вопросам служебной нагрузки на судей и качеству рассмотрения дел различных категорий. Основные цифры были приведены исходя из статистических данных о числе дел, поступивших на рассмотрение в районные суды. Из обзора следует, что в 2021 году среднемесячная нагрузка на одного судью районного суда  с учетом штатного расписания составила: уголовные дела по первой инстанции — 1,7 дела (в 2020 году – 1,7 дела), гражданские дела по первой инстанции — 11,2 дела (в 2020 году – 9,5 дела), административные дела по первой инстанции — 3,6 дела (в 2020 году – 2,8 дела).

Видно, что нагрузка возросла по гражданским и административным процессам, а по уголовным она осталась на прежнем уровне. Кроме того,  в минувшем году в среднем на каждого судью районного суда в месяц приходилось рассмотрение 11 дел об административных правонарушениях по первой инстанции. В 2020 году среднемесячная нагрузка составляла 5,3 таких дела, то есть и по данному направлению она возросла.

Судя по статистике, мировым судьям приходится еще тяжелее. Так,  среднемесячная нагрузка на судебный участок (мирового судью) в 2021 году составила: по уголовным делам – 1,6 дела (в 2020 году – 1,9 дела), по гражданским делам – 203,4 дела (в 2020 году –195,7 дела), по административным делам – 43,2 дела (в 2020 году – 62,9 дела), по делам об административных правонарушениях – 64,8 дела (в 2020 году – 56,1 дела).

ИА «Орелград»

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