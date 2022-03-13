Стало известно, как под Орлом появились бараки для сирот

В деле о выделении сиротам непригодного жилья проявились новые детали.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковые требовании прокурора Троснянского района к районному отделу по управлению муниципальным имуществом и компании «Гранит». Этот процесс, по сути, стал продолжением нашумевшего уголовного дела о выделении сиротам бараков вместо пригодного жилья. Как напомнила пресс-служба прокуратуры Орловской области, ранее приговором Кромского районного суда должностные лица администрации Троснянского района, ответственные за приобретение вышеуказанных жилых помещений, были осуждены за превышение должностных полномочий к реальным срокам лишения свободы.

В ходе арбитражного процесса всплыли подробности того, как именно осужденные чиновники приобретали бараки для сирот. В суде прокурор просил о признании недействительными муниципальных контрактов на приобретение этого жилья. Как установил суд, все началось с распоряжения главы Троснянского района от 5 декабря 2017 года. Тогда были признаны несостоявшимися семь электронных аукционов по закупке жилья для детей-сирот. Глава района распорядился приобрести жилья путем запроса предложений.

Извещения об этом были размещены в Единой информационной системе. Документацией было предусмотрено проведение силами заказчика экспертизы качества жилья, то есть чиновники были обязаны заранее проверить, соответствуют ли квартиры всем требованиям закона. Согласно протоколу на участие в запросе котировок поступила только одна заявка – от ООО «Гранит». Эта компания и предложила чиновникам приобрести жилье в доме на улице Пухова в Тросне, который затем «прославился» на всю страну.

Запрос предложений также был признан несостоявшимся, поскольку поступила одна заявка, но предложение «Гранита» было принято. Причем в этом предложении указывалось, что жилье пригодно для проживания без проведения каких-либо дополнительных работ. Примечательно, что всего «Гранит» продал местным властям восемь квартир, и каждая была продана в рамках отдельного запроса предложений. По данным прокуратуры Орловской области, всего за жилье было заплачено 8 250 000 бюджетных рублей. Квартиры для сирот приобретались по цене от 900 тысяч до 1,05 миллиона рублей.

Когда сироты в соцсетях показали, какое на самом деле им предоставили жилье, прокуратура организовала проверку. Ее итогом стало возбуждение уголовных дел в отношении чиновников. Также была назначена экспертиза. Она показала, что для приведения указанного жилья в соответствие нормативным требованиям и исключения угрозы жизни и здоровью граждан вследствие нарушения нормативных требований необходим капитальный ремонт здания. Эксперты пришли к выводу, что все восемь квартир не являются благоустроенными и непригодны для проживания граждан. Более того, эксперты установили, что все выявленные недостатки были допущены при строительстве блокированного жилого дома в результате нарушения технологии строительного производства. Чиновники не могли этого не видеть и об этом не знать. Свое они уже получили. А прокуратура по суду потребовала вернуть в бюджет деньги, незаконно потраченные на некачественные квартиры.

«Решением арбитражного суда Орловской области требования надзорного ведомства удовлетворены, муниципальные контракты признаны недействительными, на продавца ООО «Гранит» возложена обязанность возвратить отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Троснянского района полученные за непригодные для проживания жилые помещения денежные средства в размере 8 250 000 рублей, жилые помещения суд постановил возвратить продавцу», — сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры региона.

ИА «Орелград»