Более 50 тысяч орловцев стали невыездными

Меры по ограничению их выезда за рубеж были приняты из-за долгов.

В 2021 году судебными приставами Орловской области было вынесено 50 319 постановлений об ограничении выезда должников из Российской Федерации. Это на 23,3 процента больше, чем за 2020 год, когда было вынесено 40 803 аналогичных постановлений. Такие данные содержатся в отчете о деятельности регионального управления ФССП России за минувший год. Отметим, что ограничение должников в праве выезда из страны является одной из мер принудительного взыскания долгов.

Как отметили в УФССП, в регионе проводится и другая масштабная работа, в том числе по установлению счетов должников в банках и иных кредитных организациях, аресту и обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должников. Кроме того, в 2021 году орловские приставы вынесли 3355 постановлений о временном ограничении должников на пользование специальным правом, проще говоря, действие водительских прав должников было временно приостановлено. Данный показатель на 43,4 процента превысил уровень 2020 года, когда подобная мера была применена 2340 раз.

«Неработающие должники ознакамливаются судебными приставами-исполнителями с информацией о наличии вакансий рабочих мест, которые ежемесячно запрашиваются в районных центрах занятости населения, — говорится в ведомственном отчете. — В соответствии с достигнутым с управлением труда и занятости Орловской области соглашением ежемесячно получается информация о должниках, стоящих на учете в центрах занятости населения и зарегистрированных в качестве безработных».

ИА «Орелград»