Финансирование детского отдыха под Орлом урезали?

О проблемах с оплатой детских путевок рассказали профсоюзы.

Федерация профсоюзов Орловской области провела совещание, посвященное организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе ФПОО, на него были приглашены представители региональной и городской власти, отвечающие за детский отдых, а также руководители загородных оздоровительных учреждений. Была озвучена статистика прошлого года, а также раскрыты планы на год текущий. Не были обойдены вниманием нерешенные проблемы. В частности, встал вопрос о техническом состоянии санаториев и лагерей.

«Профсоюзы на всех совещаниях поднимают вопрос развития инфраструктуры данных учреждений, которая требует привлечения существенных финансовых средств, — говорится в сообщении ФПОО. — Мы предлагаем два пути решения этого вопроса: реализация механизмов государственно-частного партнерства в сфере отдыха и оздоровления и дополнительное финансирование за счет средств консолидированного бюджета. При этом опыт показывает, что сегодня отсутствуют инвесторы, желающие вкладывать средства в развитие загородных оздоровительных учреждений. В результате оздоровительно-образовательные центры имени Гагарина и «Орловские зори» остаются невостребованными, не работает лагерь «Алые паруса».

К сожалению, отмечают профсоюзы, при согласовании проекта бюджета Орловской области на 2022 год предложения департамента образования о выделении 49,7 миллиона рублей на развитие инфраструктуры загородных лагерей были отклонены департаментом финансов. Остро стоит и проблема финансирования детского отдыха. Было отмечено, что в ряде муниципальных образований наметилась тенденция по сокращению таких затрат. В качестве примера были приведены Урицкий районе, где указанные расходы были снижены на 14 процентов, а также Новодеревеньковский (снижение на 10 процентов), Корсаковский (9 процентов), Должанский (6 процентов), Дмитровский (2 процента), Болховском и Троснянский районы (снижение на 1 процент).

«Существует проблема оплаты путевок и компенсации родительской доли в Орле, — говорится в сообщении Федерации профсоюзов. — Следует отметить, что на 2022 год на финансирование детских путевок в региональном бюджете запланировано в сумме более 53 миллионов рублей, что на 23 процента больше показателя прошлого года».

ИА «Орелград»