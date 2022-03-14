Конкурс «Тургеневская девушка» в Орле проведут с цензом 16+

Имя «тургеневской девушки» раскроют в Орле в конце апреля.

В Орле организаторы пригласили прекрасных жительниц города и области в возрасте от 16 до 22 лет принять участие в конкурсе интеллекта и творчества «Тургеневская девушка – 2022» (установленный возрастной ценз – 16+). Изначально заявки принимались до 1 марта, но затем прием было решено продлить до 20 марта. Соответствующее уведомление опубликовал Орловский областной центр народного творчества. Мероприятие этот центр проводит совместно с областным управлением культуры и архивного дела и Орловским государственным объединенным литературным музеем Ивана Тургенева.

Конкурс является ежегодным и преследует несколько основных целей. В частности, в их число вошло воспитание интеллектуальной, нравственной и творческой личности на духовных идеалах русской литературы. Кроме того, организаторы ставят целью формирование у молодежи инициативности и коммуникабельности, всестороннего развития личности, желания физически и духовно совершенствоваться. Другие задачи: сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, материального и нематериального наследия культуры России и использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития.

Конкурс проводится в два этапа: предварительный этап (заочный) и основной этап (конкурсная программа). Компетентное жюри оценит работы участниц и их соответствие феномену «Тургеневской девушки». Имя победительницы обещают назвать 29 апреля 2022 года. Дело в том, что финал пройдет 28-29 апреля в Орле. Он включает в себя конкурс «ART-Hall» (литературно-музыкальная гостиная). Конкурсанткам предстоит продемонстрировать (с участием группы поддержки) логически законченный фрагмент в форме музыкального спектакля или литературно-музыкальной композиции, сочетающей в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и вокальное искусство. Естественно, в основе должно лежать одно из произведений Тургенева.

Второй конкурс — Idea-питч «Тургенев продвижение». Это будет трехминутная презентация креативной идеи для привлечения молодежной аудитории в тургеневские места. Третье испытание — интеллектуальная игра «Тургенев life». Конкурсанткам будут заданы вопросы, касающиеся жизни и творчества Ивана Тургенева, а также правил этикета 19 века и этикета языка обращения с веером. Четвертый этап назван по роману «Отцы и дети»: это также будет презентация — народной традиции или обряда своего города или поселка. Также программой предусмотрены мастер-классы «Вальсовые импровизации» и «Искусство диалога»

«Феномен «Тургеневская девушка» заключается в сочетании огромной нравственной силы, взрывной экспрессивности, решимости «идти до конца», жертвенности и почти неземной мечтательности, мягкости и нежности: «бархат в глазах и нравственный стержень внутри», — пишут организаторы. — Это героини незаурядные, цельные натуры, с богатым внутренним миром, в которых уживаются вместе и скромность, и страстность. Они обладают сильным характером, который может быть сначала незаметен окружающим; ставят перед собой цель и стремятся к ней, преодолевая преграды, и порой достигают намного большего, чем мужчины их круга; они могут пожертвовать собой ради какой-либо идеи. Поэтому в произведениях Тургенева роль «сильного плеча» исполняет та самая хрупкая «тургеневская девушка».

ИА «Орелград»