Ливенские предприятия отправили на Донбасс 20 тонн гуманитарной помощи

14.3.2022 | 15:09 Важное, Новости, Политика

Шесть тонн сахара, 4 тонны перловки и десять тонн гречки. 

Предприятия, расположенные в Ливенском районе Орловской области, подготовили и отправили 20 тонн гуманитарной помощи для поддержки населения Донбасса.

По сообщениям СМИ, в настоящее время бойцы ДНР и ЛНР продолжают интенсивные и кровопролитные бои с ВСУ. Украинские военные и боевики нацбатальонов продолжают обстрелы жилых массивов донбасских городов. В связи с этим, положение местных жителей все еще остается тяжелым.

Предприятия «ЛивныИнтерТехнология» и «СельхозИнвест» выступили с инициативой о поддержке населения ЛНР и ДНР. А компании «ГМС ЛивГидроМаш»  и АО «ПромПрибор» предоставили для этих целей свои грузовые автомобили.

По сообщению пресс-службы губернатора, было сформировано 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе  сахар – 6 тонн, крупа перловая – 4 тонны, крупа гречневая – 10 тонн.

Благодаря организационной поддержке Главного Управления МЧС по Орловской области, гуманитарный конвой начал свое движение в шесть утра.

Ранее сообщалось, что Орловская область вошла в список регионов, согласившихся разместить вынужденных переселенцев из ЛДНР на своей территории. Беженцы обеспечены жильем, питанием и имеют возможность устроиться на работу.

ИА «Орелград»

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