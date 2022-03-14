Молодой таксист погиб в жуткой аварии под Нарышкино (видео)

Лобовое столкновение «Лады Ларгуса» и «КамАза».

36-летний водитель такси погиб в результате аварии на автодороге «Обход поселка Нарышкино». Это произошло вечером в пятницу, 11 марта.

В 19.15 водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал со стороны Брянска в направлении Орла. По сообщению пресс-службы областного УМВД, он выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с «КамАЗом».

Водитель легкового автомобиля скончался на месте. По информации из соцсетей, его звали Алексей. У него остались жена и маленький ребенок.

ИА «Орелград», фото и видео «ДТП Орел и автохамы»