МУП «ТТП» спасут от краха за 418 миллионов рублей

В Орле утвердили необычную программу, направленную на спасение городского транспорта.

Мэр города Орла Юрий Парахин утвердил программу «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Орле». Впрочем, ее название не должно вводить в заблуждение – в областном центре имеется только одно предприятие, подходящее под критерии программы. Речь идет о МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Более того, в обосновании программы и ее паспорте также говорится конкретно о МУП «ТТП».

Напомним, это предприятие уже не первый год испытывает серьезные финансовые сложности. Его расчетные счета заблокированы. По данным мэрии, на начало 2022 года у предприятия сложилась кредиторская задолженность в размере 115,5 миллиона рублей. МУП может обанкротиться. Поэтому приоритетом программы названо «сохранение в городе Орле услуг по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом». Реализация программы, как считают ее авторы, позволит обеспечить бесперебойную работу трамваев и троллейбусов и исключить возможность банкротства МУП «ТТП». Это позволит сохранить объем перевозок. По статистике, в 2021 году предприятие перевезло около 3,87 миллиона пассажиров троллейбусами и 2,03 миллиона — трамваями.

Спасать МУП от банкротства планируют несколькими способами. Кстати, общий объем финансирования программы в 2022 году составит 418,353 миллиона рублей. Из них 407 миллионов составят межбюджетные трансферты из бюджета Орловской области, оставшиеся средства Орел добавит из своей казны. Бюджетные деньги МУП будет получать в качестве возмещения недополученных доходов из-за обслуживания пассажиров с льготными проездными билетами.

Кроме того, программой предусмотрено возмещение недополученных доходов за счет компенсации разницы между экономически обоснованной себестоимостью перевозки пассажиров и багажа и регулируемым тарифом. Еще одной запланированной мерой является «уменьшение дублирования маршрутов городского наземного электрического транспорта автобусными маршрутами». Последнее позволит увеличить пассажиропоток трамваев и троллейбусов и выручку МУПа.

ИА «Орелград»