Орловец Юрий Семин вступился за известного олигарха

Легендарный тренер выступил с критикой футбольных чиновников.

Юрий Павлович Семин, известный футбольный тренер, вступился за олигарха Романа Абрамовича, пострадавшего от действий английских футбольных чиновников.

12 марта стало известно, что Английская Премьер-лига официально объявила об отстранении Романа Абрамовича от управления лондонским «Челси». Такое решение было принято из-за санкций правительства Великобритании, наложенных на олигарха.

«Роман Аркадьевич многое сделал для развития футбола по всему миру. Болельщики «Челси» его очень уважают и любят. Это решение не против Абрамовича, это решение против футбола в принципе», — заявил Семин в разговоре с корреспондентом издания Sport24.

Абрамович стал владельцем лондонского клуба в 2003 году. Вложив в команду огромные деньги, ему удалось привести клуб к крупным успехам. В том числе – к победам в Лиге Чемпионов и Английской Премьер-лиги. По сообщениям СМИ, после попадания в санкционные списки олигарх принял решение о продаже своего актива.

ИА «Орелград»