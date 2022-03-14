Под Орлом пожилой водитель, окруженный со всех сторон ВАЗами, попал в аварию

Один ВАЗ врезался сзади, другой — на встречке.

67-летний водитель автомобиля «Фольксваген» попал в аварию с участием двух ВАЗов. Пострадало три человека, находившиеся в салоне ВАЗов.

Это произошло в субботу, 12 марта, на трассе «Орел — Брянск». В 11.50 водитель автомобиля ВАЗ 21103 сзади въехал в «Фольксваген», что привело к столкновению иномарки с автомобилем ВАЗ 2114, ехавшим навстречу.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, телесные повреждения получили три человека. Это 64-летний водитель ВАЗ 2114 и его 58-летняя пассажир, а также 36-летняя женщина, находившаяся в салоне ВАЗ 21103. Пожилой водитель «Фольксвагена» остался невредим.

ИА «Орелград»