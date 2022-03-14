Под Орлом резервные деньги разрешили тратить на эвакуированных

Власти муниципального округа утвердили правила расходования резервного фонда.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок расходования средств резервного фонда. Такой фонд формируется в каждом районе и городе, а также на уровне региона. Его размер устанавливается местными депутатами. Так, в Орловском муниципальном округе решили, что размер резервного фонда не должен превышать трех процентов общего объема бюджетных расходов, предусмотренных на год. Резервный фонд необходим для финансирования непредвиденных расходов.

Под Орлом эти деньги разрешили расходовать не только на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Резервные средства можно будет направлять на приобретение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан. Их разрешено тратить на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан (в течение необходимого срока, но не более одного месяца).

За счет резервного фонда можно проводить и профилактические мероприятия. Например, их можно расходовать на предупреждение массовых заболеваний и эпидемий на территории Орловского муниципального округа, а также на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения местных жителей. Резервные деньги разрешено также выделять на оказание материальной помощи пострадавшим, в том числе при полной утрате ими жилья. Деньги могут выделяться как простым гражданам, так и юридическим лицам.

ИА «Орелград»