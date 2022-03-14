В Ливнах открыли памятник Николаю Чудотворцу

Высота – 5,5 м., вес – около 6 тонн.

В городе Ливны прошла торжественная церемония открытия и освящения памятника Святителю Николаю Чудотворцу.

По сообщению пресс-службы облсовета, памятник установлен на площадт Сергия Булгакова близ Свято-Сергиевского кафедрального собора. Он выполнен из бронзы, в полный рост. Высота – 5,5 м., вес – около 6 тонн.

Николай Чудотворец изображён в виде покровителя города, в левой руке святитель держит храм – как символ города, в деснице держит меч – как символ покровительства над городом и его духовной защиты.

Мероприятие состоялось в воскресенье, 13 марта. В нем приняли участие Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, Губернатор и Председатель Правительства Орловской области Андрей Клычков, митрополит Антоний, митрополит Орловский и Болховский Тихон, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, Главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, Глава г. Ливны Сергей Трубицин, Президент фонда «НАСЛЕДИЕ», заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант Леонид Решетников, а также — Олег Молчанов, российский художник, скульптор и автор памятника.

К участникам церемонии обратился спикер регионального парламента Леонид Музалевский:

«Дорогие друзья, сегодня мы видим как восстанавливаются храмы, возводятся памятники и это замечательно, поскольку свидетельствует о возрождении веры на нашей земле! А ведь именно вера объединяет, несёт мир и спокойствие в наши семьи, в наши души.

Сейчас недружественные силы стараются разобщить славянские народы, расколоть православную веру, но русская земля всегда была оплотом духовности, колыбелью православия, а русский народ всегда вставал на защиту веры и Отечества, мирных граждан! Я искренне благодарю всех причастных к созданию этого замечательного памятника и убеждён, что он будет вселять в наших граждан уверенность в завтрашнем дне, уверенность в победе добра над злом! Здоровья, мира и благополучия!»

ИА «Орелград»