В МЧС рассказали о том, как орловские мошенники обманывают представителей юрлиц

14.3.2022 | 9:37 Закон и порядок, Новости

Аферисты представляются работниками МЧС.

Пресс-служба орловского МЧС предупредила представителей юридических лиц о мошеннической схеме, которая имеет место в нашем регионе.

Она сводится к тому, что злоумышленники представляются работниками контрольно-надзорных органов (например, представителями Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России или «начальником пожарной безопасности»» и неожиданно просят предоставить во временное пользование продукцию для использования ее в подразделениях пожарной охраны, обещая впоследствии вернуть.

«Однако после получения баллонов мошенники исчезают в неизвестном направлении, они действуют быстро и нахраписто – у граждан, как правило, нет времени, чтобы обдумать решение и распознать уловки мошенников. Для убедительности своих «просьб» злоумышленники в адрес руководителей предприятий предоставляют письмо на бланке МЧС России, которое является грубой подделкой.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Орловской области разъясняет, что инспекторы Государственного пожарного надзора не занимаются подобными действиями!!! В случае если «пожарный специалист» с подобным предложением пришел к вам и представился сотрудником МЧС России, это должно вас особенно насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Будьте бдительны! При обнаружении подобных фактов, сообщайте соответствующую информацию в органы полиции по телефонам 02, 102», — предупреждают работников орловских предприятий.

ИА «Орелград»

 

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