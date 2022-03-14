В Орле набирает популярность доставка еды из общепита

Налоговики оценили рынок услуг общественного питания навынос или через доставку.

Любопытные данные обнародовала инспекция ФНС России по городу Орлу. Она оценила масштабы применения патентной системы налогообложения (ПСН) в сфере оказания услуг общественного питания навынос или через службы доставки. ПСН разрешается применять для сферы общепита, включая оказание данных услуг через «объекты, не имеющие зала обслуживания посетителей». При этом предусматривается, что данные услуги включают доставку готовой продукции и обслуживание потребителей на рабочих местах и на дому, а также в номера гостиниц и другие «объекты размещения».

«Таким образом, в рамках ПСН к услугам общественного питания также может быть отнесена реализация готовой кулинарной продукции и кондитерских изделий навынос и посредством доставки, — говорят в инспекции ФНС областного центра. – Так, по итогам первых двух месяцев 2022 года в инспекции по городу Орлу по виду деятельности «Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей» количество выписанных патентов составило 71 штуку с ростом на 29 процентов к аналогичному периоду прошлого года».

Ранее налоговики заявили о том, что в Орле в целом растет интерес бизнеса к упрощенным системам налогообложения, одним из видов которых являются патенты. Напомним, перечень видов предпринимательской деятельности и стоимость патентов ежегодно устанавливается соответствующим региональным законом. По данным ИФНС, в 2021 году в Орле увеличилось количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. На начало текущего года оно составило 3728 человек, что на 2968 человек больше, чем годом ранее. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в минувшем году составили 90,3 миллиона рублей, что на 72,4 миллиона, или в 5 раз превысило показатель предыдущего года.

ИА «Орелград»