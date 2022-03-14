В Орле следователи проверили «покаяние судьи»

14.3.2022 | 6:00 Закон и порядок, Новости

Проверка касалась «вынесения заведомо неправосудного решения».

СУ СК России по Орловской области не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в отношении бывшей судьи Евгении  Масленниковой за вынесение заведомо неправосудного решения. С таким заявлением выступила пресс-служба Орловского областного суда. В ведомстве пояснили, что основанием для проведения процессуальной проверки послужило уведомление квалификационной коллегии судей Орловской области о публикации в СМИ видеоролика с ресурса Youtube с участием бывшей судьи  Масленниковой.

Как сообщается, в этом ролике женщина рассказывает о том, что якобы в период исполнения ею обязанностей судьи Мценского районного суда был вынесен заведомо неправосудный приговор. В облсуде утверждают, что в результате проведенной проверки факт вынесения Масленниковой заведомо неправосудного решения (приговора) своего объективного подтверждения не нашел.

«Масленникова Е.Д. пояснила, что 9-10 лет назад, когда она работала адвокатом, рассказывала девушке, которая приезжала в коллегию и представилась журналистом, о своей работе, — следует из сообщения облсуда. — Согласия на видеозапись не давала. Сказанное в разговоре с журналистом не имело отношение к реальным уголовным делам, это были собирательные образы».

Кроме того, добавляют в облсуде, в ходе проверки следователи  проанализировали все приговоры Мценского районного суда за период с 1987 по 2003 годы, вынесенные судьей Масленниковой с назначением наказания в виде исправительных работ. «Интересующей следствие информации получено не было», — заверили в облсуде. Итогом проверки стал отказ в возбуждении в отношении Масленниковой уголовного дела о  преступлении, предусмотренном ч.1 ст.305 УК РФ, поскольку «факт события преступления достоверно не установлен».

ИА «Орелград»

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