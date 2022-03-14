За минувшие сутки выздоровели 711 орловцев, болевших коронавирусом

Заразившихся намного меньше – 380 человек.

Накануне 711 жителей Орловской области, ранее болевших коронавирусной инфекцией, выздоровели. Общее число переболевших – 86 336 человек.

Зафиксировано 380 новых случаев заражения, троих пациентов госпитализировали. Общее число заболевших – 104 672 человека.

Трое пациентов скончались, всего – 1 786.

В России заразилось 17 376 241 (+ 41 055, госпитализировано 2 712) человек. Выздоровело 15 585 650 (+ 105 243) человека. Умерло 361 344 (+ 533) человек.

ИА «Орелград»