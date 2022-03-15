Четыре пешехода погибли в Орловской области

Региональная ГИБДД призвала пешеходов и водителей к бдительности.

В текущем году на дорогах Орловской области зарегистрирован уже 21 случая наезда автомобилей на пешеходов. В результате данных происшествий четыре человека погибли, а еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Такие данные приводит управление ГИБДД Орловской области. В ведомстве обратили внимание на то, что подобные ДТП чаще всего регистрируются в темное время суток.

«Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов происходят не только по вине водителя, но и самих пешеходов, — говорят стражи порядка. — Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов быть внимательными и предусмотрительными, переходить проезжую часть только убедившись в том, что вам уступают дорогу транспортные средства. В темное время суток необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы».

Согласно данным УМВД, в 2021 году в целом в Орловской области было зарегистрировано 5677 ДТП, что на 5,9 процента больше, чем годом ранее. В 677 авариях имелись пострадавшие. Всего за минувший год в ДТП на дорогах региона погибли 70 человек и 886 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 152 аварии, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 211. Примечательно, что водителями автобусов было допущено 20 ДТП, в которых пострадал 31 человек.

ИА «Орелград»