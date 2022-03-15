Депутатам облсовета рассказали о проверке ремонта Красного моста

Результаты проверки в парламенте представила областная КСП.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, региональные парламентарии на заседании профильного комитета заслушали отчет региональной КСП по результатам экспертно-аналитического мероприятия. Речь идет об аудите эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) на территории Орловской области» за 2020 год и 10 месяцев 2021 года. С отчетом перед депутатами выступила аудитор Контрольно-счетной палаты Алевтина Пирогова.

По ее словам, мероприятие проводилось в соответствии с планом деятельности КСП на 2021 год. Объектом проверки стал областной департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Было установлено, что Орловская область участвует в реализации трех федеральных проектов. Особое внимание привлек региональный проект «Дорожная сеть». Кассовое исполнение по нему за 2020 год составило 1,583 миллиарда рублей, или 90,4 процента от утвержденного бюджетом лимита.

В минувшем году ситуация с освоением средств заметно ухудшилась. По состоянию на 1 ноября 2021 года, когда была закончена проверка, расходы на реализацию мероприятий проекта «Дорожная сеть» составили 1,013 миллиарда рублей, или всего 50,8 процента от утвержденного бюджетом объема на 2021 год (1,984 миллиарда рублей). Главной причиной низкого уровня освоения средств по данному проекту в 2021 году стало отсутствие расходов по объекту «Реконструкция «Красного моста» в городе Орле». Напомним, расходы в сумме 1,416 миллиарда рублей планировались в рамках муниципального контракта, заключенного в ноябре 2020 года с белгородской компанией «Ремспецмост». Руководство этой компании сейчас находится под следствием по обвинению в подлоге и хищении бюджетных средств.

Аудиторы выяснили, что на финансирование реконструкции Красного моста соглашением вышеуказанного департамента с администрацией города Орла от 17 февраля 2021 года было предусмотрено выделение городу 787,878 миллиона рублей. Однако в октябре 2021 года контракт с «Ремспецмостом» был расторгнут. Стоимость выполненных в прошлом году работ составила всего 27,375 миллиона рублей. Она была зачтена в счет аванса, перечисленного подрядчику 3 декабря 2020 года в объеме 198,347 миллиона рублей. Неосвоенная часть аванса в сумме 170,971 миллиона рублей по требованию МКУ «УКС» была возвращена по банковской гарантии АО УКБ «Белгородсоцбанк» в полном объеме в октябре-ноябре 2021 года.

Напомним, что руководителям «Ремспецмоста» в Орле вменяют хищение указанных 170 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги были потрачены ими на иные нужды, в том числе на приобретение иномарок. Что касается Красного моста, то городские власти до сих пор не смогли найти нового подрядчика, хотя объект уже несколько раз выставлялся на торги.

ИА «Орелград»