Клычков наградил силовиков, участвовавших в раскрытии дела Вики Гнедовой

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность преступника, убившего как минимум четырех человек, в том числе — трех детей.

Накануне в областной администрации прошло награждение сотрудников правоохранительных органов, учувствовавших в раскрытии громкого убийства девятилетней Вики Гнедовой. Награды вручал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, 15 сентября было обнаружено тело пропавшей в Залегощенском районе девочки. Масштабные поиски не принесли результата, зато силовики установили личность убийцы. Им оказался школьный слесарь Шавкат Шаяхмедов, позже сознавшийся еще в трех убийствах.

Помимо 9-летней Вики Гнедовой, он убил мальчиков 6 и 11 лет, а также 32-летнюю женщину. По сообщениям СМИ, ранее залегощенский маньяк изнасиловал собственную дочь, двух дочерей своего товарища (7 и 9 лет), а также 15-летнюю школьницу.

За раскрытие дела почетными грамотами губернатора Орловской области наградили сотрудников орловской и залегощенской полиции, Главного управления уголовного розыска МВД России, а также Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области.

Вместе с Клычковым награды вручал главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин. Сотрудников правоохранительных ведомств поблагодарили за безупречную службу, весомый вклад в укрепление законности и правопорядка, безопасность и спокойствие жителей Орловщины и всей России.

«После поисков девочки, к которым без преувеличения подключились тысячи людей из многих областей, эта трагедия была воспринята орловчанами как своя собственная», — цитирует Андрея Клычкова пресс-служба губернатора.

Вика Гнедова ушла из дома 18 июня. Было проведено более тысячи следственных и процессуальных действий, направленных на ее поиски. Назначено более трех десятков судебных экспертиз, проведено более 120 допросов местных жителей. Совместно со спасателями был произведен детальный осмотр дна и берегов реки Неручь. Также следователи осмотрели более 170 жилых домов, построек, чердаков и подвалов. Параллельно продолжали работать волонтеры и полицейские.

ИА «Орелград»