Орловцы теперь могут оплачивать проезд картой «Тройка»

15.3.2022 | 15:02 Новости, Общество

Одной и той же картой можно пользоваться и в Орле, и в московском метрополитене, и в любом из 15 регионов, где работает «СберТройка».

Орел стал 15-м регионом, жители которого могут воспользоваться картой «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте. По сообщению пресс-службы губернатора, продажи стартовали сегодня, 15 марта.

Как и в Москве, сама карта стоит 50 рублей. Приобрести ее можно в офисе оператора билетной системы по адресу: г. Орел, ул. Брестская, 12 пом. 78. Пополняется она в банкоматах «СберБанка», а также в мобильных приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт».

Для оплаты проезда одной и той же картой можно пользоваться и в Орле, и в Москве, и в других регионах, где работает «СберТройка».

ИА «Орелград» 

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