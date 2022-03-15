Орловец заплатит полмиллиона за неосторожную смерть собутыльника

Вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Ливенского района.

Ливенским районным судом Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как рассказали в пресс-службе районного суда, инцидент произошел в конце июля 2021 года. Глубокой ночью двое приятелей совместно распивали спиртные напитки.

«В процессе распития спиртного между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого они вышли на улицу, — следует из сообщения суда. — После этого подсудимый нанес потерпевшему один удар внешней стороной правого предплечья в область шеи слева. От полученного удара тот потерял равновесие и упал на асфальтобетонное покрытие автодороги, при этом ударился затылочной частью головы о дорожное покрытие, потеряв сознание».

Удар об асфальт оказался очень сильным. Потерпевший получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в Ливенскую ЦРБ, но медики не сумели спасти жизнь этого мужчины. Он умер примерно через час после инцидента. Устанавливая причины смерти, эксперты указали суду на прямую причинную связь с полученной травмой. В результате подсудимый получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, его обязали выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и материальный ущерб в размере 71 900 рублей.

«Потерпевшей стороной на приговор суда была подана апелляционная жалоба, — уточнили в райсуде. — Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу потерпевшей стороны — без удовлетворения».

ИА «Орелград»